Ausblick: JAPAN POST BANK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN POST BANK wird am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 32,96 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 5,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 35,00 JPY erwirtschaftet wurden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 27,75 Prozent auf 296,27 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 410,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 132,41 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 114,60 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1.287,39 Milliarden JPY, gegenüber 2.385,58 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at