JBS Aktie
WKN DE: A41ARP / ISIN: NL0015002J37
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: JBS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
JBS wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,497 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 11 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 21,87 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 85,26 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu JBS N.V. Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|JBS N.V. Registered Shs -A-
|11,20
|0,90%
