Ausblick: Jeronimo Martins SGPS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jeronimo Martins SGPS wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,757 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Jeronimo Martins SGPS 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,60 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jeronimo Martins SGPS 9,30 Milliarden USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 41,93 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 36,20 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

