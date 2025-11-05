JFrog Aktie
WKN DE: A2QCJN / ISIN: IL0011684185
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: JFrog informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
JFrog wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,164 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JFrog noch ein Verlust pro Aktie von -0,210 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll JFrog im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 128,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,69 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,699 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,630 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 509,3 Millionen USD, gegenüber 428,5 Millionen USD im Vorjahr.
Analysen zu JFrog Ltd. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|JFrog Ltd. Registered Shs
|51,00
|23,79%
