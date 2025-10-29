Ausblick: Jiangsu Expressway legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Expressway lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,259 CNY gegenüber 0,300 HKD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,11 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,46 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,991 CNY je Aktie, gegenüber 1,06 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 22,20 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 25,11 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

