Ausblick: Jiangsu Expressway stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Expressway wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,259 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,10 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,11 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,991 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,980 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,20 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,16 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at