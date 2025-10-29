Jiangsu Guomao Reducer a Aktie

Jiangsu Guomao Reducer a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DC4U / ISIN: CNE100003LB4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Jiangsu Guomao Reducer A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangsu Guomao Reducer A stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,106 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Guomao Reducer A noch 0,090 CNY je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 697,0 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 659,0 Millionen CNY in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,430 CNY je Aktie, gegenüber 0,450 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,68 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 2,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd. Registered Shs -A-mehr Nachrichten