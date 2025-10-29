Jiangsu Guomao Reducer a Aktie
WKN DE: A3DC4U / ISIN: CNE100003LB4
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Jiangsu Guomao Reducer A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jiangsu Guomao Reducer A stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,106 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Guomao Reducer A noch 0,090 CNY je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 697,0 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 5,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 659,0 Millionen CNY in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,430 CNY je Aktie, gegenüber 0,450 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,68 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 2,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
