Ausblick: Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Jiangsu Kings Luck Brewery Joint-Stock im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,290 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,500 CNY je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,92 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 27,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,39 CNY, gegenüber 2,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 10,54 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,89 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at