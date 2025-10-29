JIANGSU LOPAL TECH Aktie
ISIN: CNE100002Y09
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: JIANGSU LOPAL TECH präsentiert Quartalsergebnisse
JIANGSU LOPAL TECH stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,097 CNY je Aktie gegenüber -0,150 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,38 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,09 Milliarden CNY umgesetzt.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,131 CNY je Aktie, gegenüber -1,100 CNY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 8,77 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 7,66 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
