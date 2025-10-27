Ausblick: Jiangxi Jovo Energy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangxi Jovo Energy A öffnet am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,697 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Jovo Energy A 0,690 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jiangxi Jovo Energy A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,97 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 5,78 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,49 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,71 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 23,66 Milliarden CNY, gegenüber 22,04 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at