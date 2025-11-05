JK Lakshmi Cement Aktie
Ausblick: JK Lakshmi Cement informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
JK Lakshmi Cement lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,28 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JK Lakshmi Cement -1,190 INR je Aktie verloren.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,18 Prozent auf 14,34 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 41,95 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 22,33 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 69,11 Milliarden INR, gegenüber 61,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
