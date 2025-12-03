John Wiley & Son a Aktie
WKN: 909878 / ISIN: US9682232064
|
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: John Wiley Sons A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
John Wiley Sons A stellt am 04.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,780 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte John Wiley Sons A ein EPS von 0,740 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll John Wiley Sons A mit einem Umsatz von insgesamt 416,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 426,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,39 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,16 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
