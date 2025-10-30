JTEKT Aktie
WKN: 859112 / ISIN: JP3292200007
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: JTEKT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JTEKT wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 9,39 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -13,360 JPY je Aktie erzielt worden.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 450,30 Milliarden JPY gegenüber 454,42 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,91 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 85,37 JPY aus. Im Vorjahr waren 40,36 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1.866,00 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.884,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
