Ausblick: JX legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JX präsentiert in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass JX im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,70 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -4,190 JPY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.182,11 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei JX für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3.034,65 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 64,84 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 79,96 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11.316,59 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 12.322,49 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at