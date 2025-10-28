JX Holdings Aktie
WKN DE: A1CS9H / ISIN: JP3386450005
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: JX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JX wird sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 27,70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -4,190 JPY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JX in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3.034,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 3.182,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 64,84 JPY im Vergleich zu 79,96 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 11.316,59 Milliarden JPY, gegenüber 12.322,49 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
