Jyothy Laboratories Aktie

WKN DE: A1CZ1W / ISIN: INE668F01031

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Jyothy Laboratories präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jyothy Laboratories lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,70 INR. Dies würde einer Verringerung von 5,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Jyothy Laboratories 2,86 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Jyothy Laboratories 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,48 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Jyothy Laboratories 7,34 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,47 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,09 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 30,05 Milliarden INR, gegenüber 28,57 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Jyothy Laboratories Ltd

Jyothy Laboratories Ltd 315,00 0,86%

