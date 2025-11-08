Ausblick: Jyoti Cnc Automation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jyoti Cnc Automation präsentiert am 09.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,80 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Jyoti Cnc Automation ein EPS von 3,33 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 30,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,63 Milliarden INR gegenüber 4,31 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,52 INR im Vergleich zu 13,90 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 22,99 Milliarden INR, gegenüber 18,18 Milliarden INR im vorigen Jahr.

