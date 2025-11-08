Jyoti Cnc Automation Aktie

Jyoti Cnc Automation

WKN DE: A3EV5F / ISIN: INE980O01024

08.11.2025 07:01:06

Ausblick: Jyoti Cnc Automation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jyoti Cnc Automation präsentiert am 09.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,80 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Jyoti Cnc Automation ein EPS von 3,33 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 30,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,63 Milliarden INR gegenüber 4,31 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,52 INR im Vergleich zu 13,90 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 22,99 Milliarden INR, gegenüber 18,18 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
