Ausblick: K92 Mining legt Quartalsergebnis vor

K92 Mining öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,286 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte K92 Mining 0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 159,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 167,4 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,640 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 560,6 Millionen USD, gegenüber 480,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at