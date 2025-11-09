K92 Mining Aktie
WKN DE: A2AJL3 / ISIN: CA4991131083
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: K92 Mining legt Quartalsergebnis vor
K92 Mining öffnet am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,286 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte K92 Mining 0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 159,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 167,4 Millionen CAD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,640 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 560,6 Millionen USD, gegenüber 480,3 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu K92 Miningmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: K92 Mining legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: K92 Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: K92 Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu K92 Miningmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|K92 Mining
|11,91
|6,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.