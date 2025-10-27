Kadant Aktie
WKN: 884567 / ISIN: US48282T1043
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Kadant legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kadant wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 260,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 271,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,14 USD, gegenüber 9,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
