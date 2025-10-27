Kadant Aktie

WKN: 884567 / ISIN: US48282T1043

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Kadant legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kadant wird am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,68 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 4,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 260,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 271,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,14 USD, gegenüber 9,48 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

