Ausblick: Kanamoto präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kanamoto lädt am 05.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 130,62 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kanamoto noch ein Gewinn pro Aktie von 101,02 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Kanamoto 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 58,15 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kanamoto 55,36 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 306,40 JPY im Vergleich zu 253,72 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 215,81 Milliarden JPY, gegenüber 207,22 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at