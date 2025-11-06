KANSAI PAINT Aktie

KANSAI PAINT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869150 / ISIN: JP3229400001

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: KANSAI PAINT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KANSAI PAINT präsentiert in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 42,49 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 100,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 21,23 JPY je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 148,66 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei KANSAI PAINT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 152,56 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 187,00 JPY je Aktie, gegenüber 202,02 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 595,12 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 588,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

