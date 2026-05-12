Ausblick: Karooooo legt Quartalsergebnis vor

Karooooo gibt am 13.05.2026 die Zahlen für das am 28.02.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Karooooo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,66 ZAR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,440 USD je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,43 Milliarden ZAR betragen, verglichen mit 66,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,91 ZAR, während im vorherigen Zeitraum noch 1,63 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,47 Milliarden ZAR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 249,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at