Ausblick: Kayne Anderson BDC, öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kayne Anderson BDC, wird am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Kayne Anderson BDC, für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 54,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kayne Anderson BDC, einen Umsatz von 57,8 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,07 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 211,9 Millionen USD, gegenüber 213,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at