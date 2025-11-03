Ausblick: Kaynes Technology India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kaynes Technology India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,62 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,38 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,25 Milliarden INR – ein Plus von 61,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kaynes Technology India 5,72 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 72,28 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 45,82 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 42,79 Milliarden INR, gegenüber 27,22 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at