Ausblick: Kesko gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kesko lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,371 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kesko 0,350 EUR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,23 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 6,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kesko einen Umsatz von 3,03 Milliarden EUR eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,950 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,46 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,92 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at