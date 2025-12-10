Ausblick: Kestra Medical Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kestra Medical Technologies lässt sich am 11.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kestra Medical Technologies die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,594 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 20,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 40,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 14,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,259 USD je Aktie, gegenüber -5,130 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 88,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 59,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at