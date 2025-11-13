Ausblick: Keyera zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Keyera lädt am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,512 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,810 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,82 Milliarden CAD – ein Minus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Keyera 1,88 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,08 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,12 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,73 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,20 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at