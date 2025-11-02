Ausblick: kforce gewährt Anlegern Blick in die Bücher

kforce stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,564 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte kforce 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,10 Prozent auf 328,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 353,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,68 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,41 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at