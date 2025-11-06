Kikkoman Aktie

Kikkoman für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856983 / ISIN: JP3240400006

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kikkoman veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kikkoman stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Kikkoman für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,35 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 177,35 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kikkoman für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 181,72 Milliarden JPY aus.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 62,68 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 64,99 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 727,18 Milliarden JPY, gegenüber 708,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Kikkoman Corp. 7,50 8,70% Kikkoman Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

