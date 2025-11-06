Ausblick: Kikkoman veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kikkoman stellt am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Kikkoman für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,35 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 177,35 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Kikkoman für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 181,72 Milliarden JPY aus.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 62,68 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 64,99 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 727,18 Milliarden JPY, gegenüber 708,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

