Kinaxis Aktie
WKN DE: A1178T / ISIN: CA49448Q1090
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Kinaxis legt Quartalsergebnis vor
Kinaxis wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,843 USD je Aktie gegenüber 0,330 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 136,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 165,8 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 545,0 Millionen USD, gegenüber 661,8 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kinaxis Incmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Kinaxis legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Kinaxis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Kinaxis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Kinaxis stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Kinaxis präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Kinaxis Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Kinaxis Inc
|105,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.