Ausblick: Kinaxis legt Quartalsergebnis vor

Kinaxis wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,843 USD je Aktie gegenüber 0,330 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 136,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 165,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 545,0 Millionen USD, gegenüber 661,8 Millionen CAD im Vorjahr.

