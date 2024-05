Ausblick: Kinaxis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kinaxis präsentiert in der am 08.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,493 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 721,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,060 CAD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 116,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 14,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 136,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,99 USD aus. Im Vorjahr waren 0,480 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 490,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 576,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at