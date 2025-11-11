Ausblick: KinderCare Learning Companies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KinderCare Learning Companies präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,124 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,120 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,66 Prozent auf 682,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 671,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,767 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,960 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at