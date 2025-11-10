Kirin Holdings Aktie
WKN: 787994 / ISIN: US4973503067
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Kirin veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Kirin wird am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,430 USD je Aktie gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,16 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,470 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,02 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,44 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
