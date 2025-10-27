Kirin Holdings Aktie
WKN: 787994 / ISIN: US4973503067
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Kirin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kirin veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,430 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kirin einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,16 Milliarden USD – ein Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kirin 4,05 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 16,09 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kirin Holdings Co Ltd (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Kirin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Kirin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Kirin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Kirin informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Kirin Holdings Co Ltd (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Kirin Holdings Co Ltd (spons. ADRs)
|14,69
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.