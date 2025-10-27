Erste Schätzungen: Kirin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kirin veröffentlicht voraussichtlich am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,430 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kirin einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,16 Milliarden USD – ein Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kirin 4,05 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 16,09 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 15,44 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at