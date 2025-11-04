Ausblick: Kiwetinohk Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kiwetinohk Energy wird am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,510 CAD. Dies würde einer Verringerung von 31,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kiwetinohk Energy 0,740 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 30,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 152,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,7 Millionen CAD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,33 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 675,5 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 475,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at