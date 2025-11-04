KLX Energy Services Holdings Aktie
WKN DE: A2QAHR / ISIN: US48253L2051
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: KLX Energy Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KLX Energy Services wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,720 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 12,86 Prozent auf 164,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -3,790 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 627,4 Millionen USD, gegenüber 709,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
