Ausblick: KLX Energy Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KLX Energy Services wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,720 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 12,86 Prozent auf 164,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -3,790 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,270 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 627,4 Millionen USD, gegenüber 709,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at