KNR Constructions Aktie
WKN DE: A2DP1R / ISIN: INE634I01029
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: KNR Constructions legt Quartalsergebnis vor
KNR Constructions wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,49 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 83,14 Prozent verringert. Damals waren 8,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,04 Milliarden INR gegenüber 8,13 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 37,96 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,19 INR, gegenüber 35,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 22,49 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 47,53 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KNR Constructions Ltd Registered Shs
|
04.02.26
|Ausblick: KNR Constructions legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: KNR Constructions verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: KNR Constructions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu KNR Constructions Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|KNR Constructions Ltd Registered Shs
|149,15
|-3,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.