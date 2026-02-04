KNR Constructions Aktie

KNR Constructions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DP1R / ISIN: INE634I01029

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: KNR Constructions legt Quartalsergebnis vor

KNR Constructions wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,49 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 83,14 Prozent verringert. Damals waren 8,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,04 Milliarden INR gegenüber 8,13 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 37,96 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,19 INR, gegenüber 35,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 22,49 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 47,53 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

