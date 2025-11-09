ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Kobe Steel Aktie

WKN: 858737 / ISIN: JP3289800009

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kobe Steel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kobe Steel wird sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Kobe Steel für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 93,35 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 82,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 618,86 Milliarden JPY – das würde einem Abschlag von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 657,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 251,16 JPY, gegenüber 304,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2.497,30 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.555,03 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

