Ausblick: Kodiak Robotics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Kodiak Robotics veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,277 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kodiak Robotics noch 0,110 USD je Aktie eingenommen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,7 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,909 USD aus. Im Vorjahr waren 0,420 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 3,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
