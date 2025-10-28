Erste Schätzungen: Kodiak Robotics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kodiak Robotics lässt sich voraussichtlich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kodiak Robotics die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,128 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kodiak Robotics noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 0,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,526 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,420 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 3,2 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at