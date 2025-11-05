Ausblick: KOHOKU KOGYO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KOHOKU KOGYO wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass KOHOKU KOGYO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,02 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 16,05 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,81 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 99,95 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 120,50 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,44 Milliarden JPY, gegenüber 15,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at