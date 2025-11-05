KOHOKU KOGYO Aktie
WKN DE: A3C9BB / ISIN: JP3302100007
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: KOHOKU KOGYO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KOHOKU KOGYO wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass KOHOKU KOGYO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 35,02 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 16,05 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,81 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 99,95 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 120,50 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,44 Milliarden JPY, gegenüber 15,92 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KOHOKU KOGYO CO. LTD. Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: KOHOKU KOGYO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: KOHOKU KOGYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: KOHOKU KOGYO stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu KOHOKU KOGYO CO. LTD. Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|KOHOKU KOGYO CO. LTD. Registered Shs
|3 290,00
|2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.