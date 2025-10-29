Ausblick: Kojamo legt Quartalsergebnis vor

Kojamo präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,150 EUR. Dies würde einer Verringerung von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kojamo 0,160 EUR je Aktie vermeldete.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 114,3 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Kojamo für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 112,3 Millionen EUR aus.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,193 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,090 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 456,3 Millionen EUR, gegenüber 456,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at