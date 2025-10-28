Komatsu Aktie
WKN: 854658 / ISIN: JP3304200003
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Komatsu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Komatsu öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 95,89 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Komatsu noch 99,29 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Komatsu in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 971,91 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.008,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 401,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 473,42 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3.941,21 Milliarden JPY, gegenüber 4.107,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Komatsu Ltd.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Komatsu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Komatsu zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Komatsu stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: Komatsu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Komatsu Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Komatsu Ltd.
|29,09
|-9,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.