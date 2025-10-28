Komatsu Aktie

WKN: 854658 / ISIN: JP3304200003

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Komatsu gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Komatsu öffnet am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 95,89 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Komatsu noch 99,29 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Komatsu in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 971,91 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.008,23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 401,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 473,42 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3.941,21 Milliarden JPY, gegenüber 4.107,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

