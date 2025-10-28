Ausblick: Komatsu mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Komatsu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Komatsu im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,649 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,87 Prozent auf 6,56 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 26,50 Milliarden USD, gegenüber 26,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at