Ausblick: Komercni Banka AS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Komercni Banka AS stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 22,80 CZK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Komercni Banka AS noch 32,80 CZK je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent auf 9,33 Milliarden CZK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,18 Milliarden CZK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 91,53 CZK aus, während im Vorjahreszeitraum 91,30 CZK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,98 Milliarden CZK in den Büchern stehen werden, gegenüber 130,91 Milliarden CZK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at