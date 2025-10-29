Ausblick: Konami informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Konami äußert sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen, dass Konami für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 162,80 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 127,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Konami nach den Prognosen von 8 Analysten 128,21 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 36,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94,05 Milliarden JPY umgesetzt worden.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 693,54 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 551,00 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 478,85 Milliarden JPY, gegenüber 421,60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at