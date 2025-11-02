Ausblick: Kontoor Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Kontoor Brands öffnet am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,36 USD je Aktie gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 855,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 670,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,46 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,36 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at