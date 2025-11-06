Koppers Holdings Aktie
Ausblick: Koppers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Koppers präsentiert am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,25 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Koppers noch 1,09 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,17 Prozent auf 514,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 554,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,05 USD im Vergleich zu 2,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,94 Milliarden USD, gegenüber 2,09 Milliarden USD im vorigen Jahr.
