Ausblick: KORE Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KORE Group präsentiert in der am 15.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,689 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 43,52 Prozent erhöht. Damals waren -1,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KORE Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 73,4 Millionen USD im Vergleich zu 69,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,802 USD, gegenüber -9,970 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 303,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 276,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at