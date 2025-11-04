Ausblick: KOREA AEROSPACE legt Quartalsergebnis vor

KOREA AEROSPACE gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 581,31 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KOREA AEROSPACE noch 701,00 KRW je Aktie eingenommen.

KOREA AEROSPACE soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 963,48 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2441,00 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1765,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3.990,38 Milliarden KRW, gegenüber 3.633,74 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at